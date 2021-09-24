Вячеслав Лебедев рассказал о создании суперсервиса "Правосудие онлайн"

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил о работах по созданию суперсервиса "Правосудие онлайн". Он позволит участникам судопроизводства с помощью портала госуслуг участвовать в судебном процессе. Не просто подключаться к судебному заседанию по веб-связи, но изучать материалы дела, направлять в суд документы.

"Ведется работа по созданию суперсервиса "Правосудие онлайн", который позволит участникам судопроизводства реализовать в дистанционной форме весь объем процессуальных действий, включая подачу документов в суд, уплату государственной пошлины, ознакомление с материалами дела в электронном виде, участие в судебном заседании посредством веб-конференции и получение судебного акта", - рассказал Вячеслав Лебедев на совещании председателей Верховных судов государств-членов ШОС.

По его словам, использование в суперсервисе стандартных форм и справочника исковых требований, калькулятора государственной пошлины, автоматизированное определение подсудности, применение технологии распознавания текста упростят и ускорят обращение в суд.

"Открытость правосудия гармонично связана с его доступностью, которая обеспечивается в том числе путем применения судами современных технологий, что особенно актуально в условиях пандемии, - подчеркнул Председатель Верховного суда России. - В этом году более 3 миллионов процессуальных документов поданы в суды в электронном виде, а количество обращений пользователей к ГАС "Правосудие" превысило 2,5 миллиарда запросов. Более 300 тысяч судебных заседаний проведены с использованием видеоконференц-связи".

В непростой санитарно-эпидемиологической обстановке информация об изменении даты и времени судебных заседаний направляется участникам судопроизводства в том числе посредством электронных писем и смс-сообщений, чем обеспечивается оперативность получения соответствующих уведомлений, продолжает Вячеслав Лебедев.

"В прошлом году было направлено более 21 миллиона смс-сообщений, а в текущем году их количество превысило 23 миллиона", - сказал он.