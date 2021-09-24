Захарова назвала "произволом" недопуск российских журналистов в Косово

Инцидент с российскими журналистами, которых не пустили на территорию Косово, является произволом со стороны местных властей и нарушением принципов свободы СМИ. Такое мнение выразила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские журналисты не были допущены на территорию самопровозглашенного Косово для выполнения редакционного задания, что само по себе следует квалифицировать не иначе как произвол и нарушение принципов свободы СМИ", - говорится в комментарии, который был опубликован на сайте МИД.

Захарова отметила, что Москва расценивает эту ситуацию как неспособность местных властей "обеспечить защиту свободы слова и прав СМИ". "Считаем важным отметить, что часть ответственности за эти далекие от демократических идеалов действия лежит на западных "опекунах" края", - подчеркнула дипломат.

Ранее местные правоохранительные органы не позволили российским журналистам, представляющим МИЦ "Известия", въехать на территорию автономного края.