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24.09.2021 17:22
Рубрика: В мире

Жители Великобритании в панике закупаются бензином

Текст: Дмитрий Кулемякин

Жители Великобритании стоят в огромных очередях на АЗС страны, поскольку ранее основные нефтегазовые корпорации закрыли несколько своих станций в связи с отсутствием достаточного количества водителей бензовозов. Об этом в пятницу сообщила газета The Gazette.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Причиной закрытия станций называют нехватку водителей бензовозов, поскольку некоторые из них покинули страну после выхода Лондона из ЕС, а другие еще не получили водительские удостоверения. Данная ситуация вынудила жителей страны закупаться бензином впрок.

Власти Великобритании призывают граждан сохранять спокойствие, уверяя в том, что страна не испытывает проблем с недостатком топлива. Вместе с тем, по данным газеты The Times, правительство рассчитывает привлечь в качестве водителей военнослужащих.

В мире Европа Великобритания

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