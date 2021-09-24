Жители Великобритании в панике закупаются бензином

Жители Великобритании стоят в огромных очередях на АЗС страны, поскольку ранее основные нефтегазовые корпорации закрыли несколько своих станций в связи с отсутствием достаточного количества водителей бензовозов. Об этом в пятницу сообщила газета The Gazette.

Причиной закрытия станций называют нехватку водителей бензовозов, поскольку некоторые из них покинули страну после выхода Лондона из ЕС, а другие еще не получили водительские удостоверения. Данная ситуация вынудила жителей страны закупаться бензином впрок.

Власти Великобритании призывают граждан сохранять спокойствие, уверяя в том, что страна не испытывает проблем с недостатком топлива. Вместе с тем, по данным газеты The Times, правительство рассчитывает привлечь в качестве водителей военнослужащих.