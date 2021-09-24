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24.09.2021 16:49
Рубрика: Общество

Золото последнего правителя единой Римской империи нашли на дне моря

Текст: Денис Передельский
Фото: Universidad de Alicante Фото: Universidad de Alicante
Фото: Universidad de Alicante

В Испании археологическая миссия Университета Аликанте совместно со специалистами подводной бригады испанской гражданской гвардии (GEAS) и в сотрудничестве с городским советом города Хавеи обнаружила на дне моря богатый клад римского периода.

Фото: iStock
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Как сообщается на сайте Университета Аликанте, находка была сделана в заливе Поритчол, который известен обилием подводных археологических раскопок. Ранее подводные археологи неоднократно совершали здесь важные открытия. В частности, они находили древние якоря, амфоры и другие артефакты, связанные с древним судоходством.

На этот раз исследователи обнаружили еще более ценный клад, который состоит из 53 золотых монет IV и V веков нашей эры. Чтобы собрать все монеты с морского дна, археологам пришлось провести целую серию подводных исследований. Кстати, место поиска им указали дайверы, которые ранее первыми нашли несколько монет.

Судя по тому, что рядом с кладом были обнаружены остатки свинца и гвоздей, можно предположить, что золото хранилось в небольшом сундуке, который за прошедшие полторы тысячи лет попросту истлел в морской воде. Часть находок эксперты уже идентифицировали.

Так, три монеты украшены изображениями профиля Флавия Валентиниана I, римского императора в 364-375 годах нашей эры. Семь монет несут профиль его преемника Валентиниана II, который был римским императором с 375 по 392 годы. Наибольшее количество - 17 монет, были отчеканены Флавием Аркадием - императором Восточной Римской империи с 395 по 408 годы. Еще 15 монет украшены портретом последнего правителя единой Римской империи - Феодосия I Великого.

Фото: Cornell University
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Он долгие годы сражался за власть и стал императором единой Римской империи на несколько месяцев. При нем произошел раздел некогда великого государства. Кстати, упомянутый выше Аркадий был его старшим сыном. А младшим был Гонорий, который вошел в историю как первый западноевропейский римский император. Примечательно, что 10 монет из клада украшены изображениями Гонория. Еще одна монета пока остается неопознанной.

"Это один из крупнейших кладов римских золотых монет, найденных не только в Испании, но и во всей Европе, - считает профессор истории древнего мира Хайме Молина из Университета Аликанте. - Это исключительная археологическая и историческая находка, поскольку она может дать нам множество новой информации для лучшего понимания заключительной фазы падения Западной Римской империи".

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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