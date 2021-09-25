Аэропорт испанского острова Пальма не работает из-за вулкана

Воздушная гавань испанского острова Пальма (Канарские острова) не работает из-за ситуации, связанной с извержением вулкана, сообщил оператор испанских аэропортов AENA.

"На местах скопилось много пепла. Начались работы по очистке, но ситуация может измениться в любую минуту", - говорится в сообщении в Twitter.

По словам оператора, в пятницу было осуществлено 693 рейса на Канарские острова, хотя авиакомпания Binter помимо Пальмы приостанавливала рейсы на острова Гомера и Тенерифе.

Остальные аэропорты Канарских островов продолжают работать, однако необходимо связываться с авиакомпаниями для уточнения информации.

Специалисты считают, что вулкан Кумбре-Вьеха, дремавший 50 лет, может оставаться активным в течение нескольких месяцев. Он ознаменовал возвращение к активности мощным выбросом лавы. Близлежащие населенные пункты оказались в опасности, передает телеканал Euronews.