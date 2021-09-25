Аналитики рассказали, где найти высокооплачиваемую работу в производстве

Аналитики сервиса "Работа.ру" изучили более трех тысяч вакансий в сфере производства от российских работодателей и рассказали о самых привлекательных для соискателей предложениях.

Так, в Санкт-Петербурге сварщик-аргонщик с навыком чтения машиностроительных чертежей может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей. В Москве до 130 тысяч предлагают оператору-наладчику станков с ЧПУ, который будет писать простейшие программы, читать чертежи и налаживать рабочий инструмент.

Токарь-фрезеровщик не ниже четвертого разряда может зарабатывать в Санкт-Петербурге до 120 тысяч рублей. В Новосибирске появлялась вакансия оператора на производственной линии с зарплатой до ста тысяч рублей.

До 90 тысяч, как сообщает RT со ссылкой на исследование, предлагают инженеру-конструктору на производстве в Красноярске. Соискателю нужно иметь высшее образование, понимать устройство автомобильной техники и обладать другими навыками.