Аналитики спрогнозировали, ждать ли рынкам "октябрьского проклятья"

Среди инвесторов сложилось поверье, что все крупные обвалы на мировых рынках случатся в октябре, "РБК Инвестиции" выяснили, есть ли сейчас повод опасаться "октябрьского проклятья".

В истории известно несколько случаев, когда в октябре происходили крупные обвалы рынков. Это "Банковская паника" 1907 года, "Черный понедельник" в 1987 году, "Великая депрессия" и обвал индекса S&P 500 на 20% в 2018 году. Однако, как считают аналитики, на самом деле реальной тенденции к снижению акций в октябре нет, но есть эффект психологических ожиданий.

При этом худшим месяцем для американских рынков является сентябрь, а октябрь, хотя и более волатильный, чем другие, но чаще всего становится одним из лучших. Отчасти колебания в октябре обусловлены тем, что этот месяц предшествует выборам в США.

В этом году с начала сентября мировые рынки показывают положительную динамику. Так, основной американский биржевой индекс S&P 500 вырос более чем на 1,5%, а индекс Мосбиржи набрал почти на 3%. Как отмечают аналитики, сложно сказать, что ждет рынки в октябре - есть много рисков, начиная от пандемии, и заканчивая политикой ФРС.

По мнению основателя Fundstrat Global Advisors Томаса Ли, в октябре уязвимость рынка может быть связана с растущими рисками ужесточения монетарной политики ФРС США, а также связанной с пандемией неопределенностью. Аналитики Bloomberg тоже ждут коррекции рынка.