Эпидемиолог Горелов: Дети до года чаще других заражаются коронавирусом

У несовершеннолетних COVID-19 протекает легче, чем у взрослых. При этом наиболее уязвимы к SARS-CoV-2 - дети до года и подростки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Дети до года заражаются от родителей, и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета. Поэтому при любой инфекции это самая уязвимая часть контингента", - объяснил эпидемиолог Александр Горелов.

Что же касается подростков старше 14 лет, они ведут очень активную жизнь - здесь на первый план выходят мобильность и большое число контактов.

Кроме того, доминирующим в России стал "дельта"-штамм коронавируса, а он более заразный, и в группе риска - не только пожилые.

У несовершеннолетних COVID-19 протекает по-разному, все зависит от иммунитета. Но легких случаев в данной возрастной категории все же больше, добавил специалист.