Гастроэнтеролог рассказала, какой чай вреден для здоровья

Горячие напитки (и чаще всего чай) - популярный способ согреться в прохладную погоду. Однако чрезмерно высокая температура напитка может причинить вред здоровью, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

- По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьем несколько остывшим, - цитирует врача радио Sputnik.

Наилучший вариант, добавила Арзуманян, если температура чая соотносится с температурой тела. То есть она может быть около 40 градусов, но не кипятком.

- Я бы рекомендовала подождать минут пять, чтобы не было обжигающего ощущения, - отметила доктор.

Согревающий эффект чая, по мнению гастроэнтеролога, носит скорее психологический, а не физический характер, так как в желудке температура не ощущается. С помощью различных добавок - например, чабреца, сушеных яблок, корочек апельсина или корицы - можно сделать напиток более полезным.