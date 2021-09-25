Глава Общественного штаба отметил своевременное опубликование итогов ДЭГ в ночь после выборов

Техническая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве подтвердила правильность расшифровки голосов на прошедших выборах, поданных с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявил на заседании Центризбиркома глава штаба Алексей Венедиктов.

"Подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня", - сказал Алексей Венедиктов, подчеркнув, что данные были опубликованы в 2:00 в ночь с 19 на 20 сентября.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.

По итогам голосования по федеральным и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21. Также в результате выборов партия "Новые люди" прошла в Госдуму и получила 13 депутатских мест.

Кроме того, по итогам голосования по одномандатным округам в Госдуму прошли по одному представителю от "Партии Роста", "Гражданской платформы" и "Родины". Еще пять мандатов получили самовыдвиженцы.