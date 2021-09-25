Кабмин направил более 74 млрд рублей на строительство новых школ

По результатам второго отбора проектов строительства новых школ премьер-министр Михаил Мишустин направил в 34 субъекта Федерации более 74 миллиардов рублей, которые пойдут на софинансирование работ.

В ближайшие годы в этих регионах появятся 128 современных общеобразовательных учреждений с более 93 тысячами дополнительных учебных мест.

На первом этапе конкурса, прошедшем весной, регионы получили под новые школы 43,5 миллиарда рублей. Следующий отбор планируется провести в конце этого или начале следующего года. Всего в 2021-2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 миллиардов рублей.