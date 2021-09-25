Китай поддержал отказ от угля и увеличил его добычу

В сентябре Китай принял судьбоносное решение больше не строить новые угольные электростанции в других странах. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он также подчеркнул, что теперь Китай будет помогать другим развивающимся странам, осваивать чистую и низкоуглеродную энергетику.

Экономический масштаб этого решения тянет на десятки миллиардов долларов. По данным Международного института зеленых финансов (IIGF) более 70% всех строящихся в мире угольных электростанций зависят от инвестиций из Китая.

Доля угля в мировой генерации электроэнергии около 36%. Причем Европа, там, где была хотя бы теоретическая возможность отказаться от угля, это уже сделала, а новые угольные мощности генерации строить пока не собирается. Вывод напрашивается только один, решение Китая - сильнейший удар по угольной отрасли. Но это очень далеко от действительности.

Только за 2020 год в самом Китае построили в три раза больше угольных электростанций, чем во всем остальном мире - 38,4 ГВт новых мощностей (в остальных странах 11,9 ГВт). Страна планирует возвести еще 300 таких объектов. Более того, Китай увеличивает собственную добычу угля. В 2021 году возобновилось производство на закрытых ранее угольных шахтах на севере страны. За счет них Китай планирует нарастить добычу угля на 110 млн тонн. В 2020 году она составила 3,84 млрд тонн. Еще 304 млн тонн страна импортировала, в том числе и из России. Для сравнения, в нашей стране на пике производства в 2019 году было добыто 441,4 млн тонн угля.

В официальных планах Пекина выйти на максимум потребления угля в 2025 году - 4,2 млрд тонн, после чего начать снижать его долю в энергобалансе. То что этот уровень будет достигнут, сомнений не вызывает, а вот то что рост им ограничится весьма сомнительно.

Причины две. Во-первых, с учетом роста цен на энергоресурсы в этом году, Китаю, как их импортеру не выгодно сильно увеличивать долю генерации электричества на газе в ущерб углю. Энергопотребление в стране растет вместе с экономикой, а для этого нужны наиболее доступные, дешевые и желательно свои ресурсы. Уголь пока побеждает газ. Вторая причина связана с тем, что Китай крупнейший в мире производитель стали и чугуна - около 53% мирового производства. Рынок этот Китай не собирается никому уступать, а экономика металлургических предприятий пока без угля быть прибыльной не может.

"Китай, аналогично Европейскому союзу и США, заявляет свои цели по декарбонизации экономики, что предполагает и постепенный отказ от угольной энергетики. Но на фоне планов ЕС, стремящегося достичь углеродной нейтральности к 2035-2050 годам, Китай планирует к 2030 году только выйти на пик выбросов углеводорода, а к 2060 году достичь углеродной нейтральности", - говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Он считает, что следующие 9 лет, от угля в Китае если и будут отказываться, то очень неспешно.

Пока Поднебесная не столько вписалась в "зеленую" мировую повестку, сколько приняла общие правила игры. Все же 2060 год очень далеко, и за 40 лет могут измениться любые планы. Причем Китай уже стал крупнейшим мировым производителем оборудования для возобновляемых источников энергии (ВИЭ), совершенно не стесняясь, что львиную долю этой продукции отправляет на экспорт. В некотором роде стране удалось в кратчайшие сроки монетизировать общемировой тренд, не особенно меняя вектор своего развития. Это не означает, что планы Китая по переходу к чистой энергетике - фикция. Просто идет страна к этой цели весьма осторожно, пропуская вперед всех желающих и учась на их ошибках.