Лавров и генсек ООН высказались за укрепление роли организации

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН подчеркнули важность укрепления роли организации на мировой арене и намерение развивать сотрудничество.

"С обеих сторон подчеркнута важность дальнейшего укрепления центральной роли ООН на мировой арене и подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодного сотрудничества России со всемирной Организацией", - говорится в сообщении МИД РФ.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных международных вопросов, включая реагирование системы ООН на пандемию COVID-19 и подготовку к 26-й сессии конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

Затронут также ряд региональных сюжетов, включая ситуацию в Афганистане, на востоке Украины, в Сирии и Ливии. Отдельно обсуждены вопросы назначения на руководящие посты в системе ООН.

Глава МИД РФ принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран "пятерки" Совета Безопасности с генсеком ООН.