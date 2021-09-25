Лавров пояснил позицию России в отношении западных санкций

Москва никогда не будет просить, чтобы США отменили санкции в отношении России, весь лимит на подобные просьбы уже "выбрала" соседняя Украина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься", - пошутил Лавров в ходе пресс-конференции.

Комментируя так называемое "вмешательство" в выборы, Лавров отметил, что США делали заявления о роли Москвы, "не разобравшись". Это американские манеры, к которым Россия привыкла.