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25.09.2021 19:56
Рубрика: Власть

Лавров призвал талибов к цивилизованному поведению

Текст: Александр Саможнев

Москва продолжит побуждать пришедших к власти в Афганистане представителей движения "Талибан" (запрещено в России) к цивилизованному поведению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

Фото: AFP
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"Будем побуждать тех, кто сейчас взял власть в Кабуле после бегства иностранных контингентов, к тому, чтобы они вели себя цивилизованно", - цитирует ТАСС Лаврова.

По словам министра, Россия в контакте с "Талибаном" продолжает обсуждать формирование репрезентативного правительства в Афганистане. Первый шаг, который был сделан с созданием переходной правительственной структуры, не отражает всей палитры афганского общества с этноконфессиональной и политической точки зрения.

Лавров информировал, что в СБ ООН пока не поднимали вопрос о необходимости смягчения или отмены международных санкций в отношении талибов. Ограничительные меры не мешают России осуществлять контакты с их представителями. К Москве пока не обращались за агреманом для нового посла Афганистана.

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