Лавров разъяснил угрозу американского "саммита демократий"

Проведение "саммита демократий", инициированного Вашингтоном, станет движением в сторону раскола мирового сообщества, заявил на 76-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Свежий пример - выдвинутая администрацией США идея созыва "саммита демократий". Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам", - цитирует ТАСС Лаврова.

По слова министра, по сути, эта инициатива - вполне в духе "холодной войны" - провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных".

Причем эта линия осуществляется на фоне прозвучавших в выступлении президента Джо Байдена слов о том, что США не хотят разделения мира на противостоящие блоки. На деле же "саммит демократий" станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих".

Лавров также указал на то, что западные страны пытаются перевести дискуссии по ключевым проблемам в удобные для себя форматы. При этом Запад хотел бы исключить из процесса выработки глобальных решений тех, кто имеет свою собственную, иную точку зрения.

Следуя этой логике, недавно Германия и Франция объявили о создании "альянса мультилатералистов". И хотя более многосторонней, чем ООН, структуры нет, Берлин и Париж посчитали, что в ООН много "консерваторов", сдерживающих усилия "передового авангарда". Идеалом же "эффективного мультилатерализма" был провозглашен Евросоюз, а всем другим предложили на него равняться.

"Как только речь заходит об утверждении демократии в сфере международных отношений - США, да и все их союзники, теряют к разговору интерес: никто не может посягать на авторитет НАТО и ЕС. Таковы правила", - подчеркнул Лавров.