Мясников рассказал, как на течение коронавируса влияет группа крови

Если люди со второй группой крови быстрее заражаются коронавирусом, то обладатели первой защищены от него. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия". По его словам, люди с первой группой крови скорее всего вообще не заболеют COVID-19 или перенесут его в легкой форме.

Он также подчеркнул, что риск заражения коронавирусом и тяжесть заболевания в целом зависят от генетических особенностей иммунитета. Есть люди, которые менее восприимчивые к вирусу, а есть обладающие меньшим уровнем защиты.

Причем, это относится не только к коронавирусу, но и другим заболеваниям, говорит Мясников. Например, та же генетика влияет на продолжительность жизни людей. И если у человека есть прямые родственники, прожившие больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого такой наследственности нет, говорит врач.

"Как ты не гробишь себя, генетика побеждает", - подчеркнул он. Про вредные привычки Мясников сказал, что они имеют значение до 80 лет: до этого возраста и на здоровье сказаться могут, и сократить отведенное количество лет. После, считает доктор, все зависит от генетики.

Что касается групп крови, то обладатели первой, по его словам, чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй - с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы.