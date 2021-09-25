На "Кинотавре" победил фильм с дочерью Сергея Бодрова-младшего

Завершился 32-й "Кинотавр". Жюри во главе с актрисой Чулпан Хаматовой распределило призы. Главный получила картина "Море волнуется раз" режиссёра Николая Хомерики. Ольга Бодрова - дочь Сергея Бодрова-младшего, сыгравшая в этой картине, получила награду "За лучшую женскую роль". Напомним, что это - дебют актрисы.

Николай Хомерики и его приз. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Приз за лучшую режиссуру достался Владимиру Мункуеву за фильм "Нуучча". Приза имени Олега Янковского "За лучшую мужскую роль" удостоен Павел Деревянко. В режиссерском полнометражном дебюте Евгения Григорьева "Подельники" он сыграл местного авторитета, который держит в страхе население небольшой деревушки на севере России. Кстати, в этом же фильме снялась и Лиза Янковская - внучка великого российского актера Олега Янковского.

Приз имени Даниила Дондурея "За лучший дебют" вручен картине Романа Васьянова "Общага". Васьянов - оператор с мировым именем - впервые попробовал себя в режиссерском качестве.

Приз "За лучшую операторскую работу" также отдан дебюту. Картине "Молоко птицы" Евгения Марьяна. Оператор Николай Желудович.

Приз имени Григория Горина "За лучший сценарий" получил фаворит зрителей фестиваля - фильм "Капитан Волконогов бежал". Авторы сценария, они же - режиссеры - Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

Приз имени Микаэла Таривердиева "За лучшую музыку" присужден фильму "Медея". Дебют в кино композитора Алексея Ретинского.

Специальный диплом жюри с формулировкой "За вдохновение и нежность безумия" - у фильма "Герда" Натальи Кудряшовой.

Приз критики в этом году не вручался.