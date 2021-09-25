Названа причина столкновения российского сухогрузов в Босфоре

По предварительным данным, причиной столкновения российского судна в Босфоре стал отказ рулевого управления турецкого сухогруза, сообщили РИА Новости в судоходной компании "Волжское пароходство".

"В районе 05.00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход "Русич-10" столкнулся с турецким сухогрузом Tahsin İmamoğlu. На борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России", - информировали в компании.

По данным береговой охраны Турции, в результате происшествия пострадавших нет. Судам нанесен материальный ущерб. Разлива масляного пятна не обнаружено. На место аварии направлены три спасательных катера и 14 буксиров.