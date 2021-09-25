Новости

Следственный комитет сообщил о задержании двух членов банды Басаева 08:32
Эксперт рассказал, почему в магазинах разные цены на одинаковый товар 08:05
Названа сумма, которую может приносить в бюджет труд осужденных 07:40
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на Урале 07:31
Сербия передала другим странам свыше миллиона доз вакцины от COVID-19 07:20
В США на военнослужащую напала группа беженцев из Афганистана 06:23
Китай освободил задержанных за шпионаж канадцев 05:52
Вирусолог Скулачев оценил вероятность новой волны COVID-19 в России 04:53
Глава Приамурья призвал ускорить темпы вакцинации в регионе 04:31
Финдиректор китайской Huawei покинула Канаду после сделки с Минюстом США 03:41
Вильфанд перечислил регионы России с опасной погодой в ближайшие дни 02:56
Эпидемиолог Горелов: Дети до года чаще других заражаются коронавирусом 02:05
В Гидрометцентре предупредили о дождях со снегом и гололедице 01:21
Сарнавский победил Магомедова в главном поединке турнира АСА 129 00:27
Пентагон призвал Белый дом к расширению военного сотрудничества с РФ 00:18
Суд в США одобрил сделку между прокуратурой и финдиректором Huawei 24.09.2021
Самолет с туристами из РФ столкнулся со стаей птиц при вылете с Кубы 24.09.2021
Минобрнауки: Более 90% вузов работают очно или в смешанном формате 24.09.2021
СМИ: Весниной вернули украденные олимпийские медали и извинились 24.09.2021
Роскомнадзор проверит утечку данных клиентов Совкомбанка 24.09.2021
Захарова назвала "произволом" недопуск российских журналистов в Косово 24.09.2021
Суд арестовал двух экстремалов, прыгнувших с 48-этажного дома 24.09.2021
Впервые с 2002 года на Олимпиаде выступят три российских фигуриста 24.09.2021
Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 24.09.2021
Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ 24.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
25.09.2021 07:40
Рубрика: Экономика

Названа сумма, которую может приносить в бюджет труд осужденных

Текст: Елена Манукиян

Привлечение осужденных к оплачиваемому труду может приносить бюджету около 16 миллиардов рублей ежегодно. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, пишет ТАСС.

Фото: Аркадий Колыбалов
Бороться с борщевиком поручено осужденным

В зависимости от приговора суда они выплачивают государству от 5 до 20 процентов от размера зарплаты. Отмечается, что до конца этого года Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует создать до 15 тысяч мест для осужденных на принудительные работы.

Так, в 2021 доходы составят 15,2 миллиарда рублей, в 2022 - 15,8 миллиарда рублей, 2023 - 15,9 миллиарда рублей, 2024 - 16,2 миллиарда рублей.

В прошлом году новое наказание в виде принудительных работ отбывали 12 тысяч человек, которые перечислили в госбюджет 80 миллионов рублей. При этом средняя зарплата заключенных составляет 24 тысячи рублей, следует из данных ФСИН. Она выше у тех, кто приговорен к принудительным работам и отбывает наказание на объектах предприятий.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минюст ФСИН

Главное сегодня

Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на Урале
Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ
Вирусолог Скулачев оценил вероятность новой волны COVID-19 в России
Финдиректор китайской Huawei покинула Канаду после сделки с Минюстом США
В США на военнослужащую напала группа беженцев из Афганистана
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить