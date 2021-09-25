Названа сумма, которую может приносить в бюджет труд осужденных

Привлечение осужденных к оплачиваемому труду может приносить бюджету около 16 миллиардов рублей ежегодно. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, пишет ТАСС.

В зависимости от приговора суда они выплачивают государству от 5 до 20 процентов от размера зарплаты. Отмечается, что до конца этого года Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует создать до 15 тысяч мест для осужденных на принудительные работы.

Так, в 2021 доходы составят 15,2 миллиарда рублей, в 2022 - 15,8 миллиарда рублей, 2023 - 15,9 миллиарда рублей, 2024 - 16,2 миллиарда рублей.

В прошлом году новое наказание в виде принудительных работ отбывали 12 тысяч человек, которые перечислили в госбюджет 80 миллионов рублей. При этом средняя зарплата заключенных составляет 24 тысячи рублей, следует из данных ФСИН. Она выше у тех, кто приговорен к принудительным работам и отбывает наказание на объектах предприятий.