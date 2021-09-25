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25.09.2021 17:58
Рубрика: Экономика

Названы самые популярные места для отдыха в бархатный сезон

Текст: Евгения Думанская

В бархатный сезон россияне чаще всего покупают билеты в Армению, Узбекистан, Киргизию и Турцию, рассказали аналитики сервиса для путешественников Tutu.ru.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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С начала осени спрос на перелеты по России у туристов сократился на 5% по сравнению с августом, при этом число бронирований по зарубежным направлениям выросло на 13%.

Среди наиболее востребованных зарубежных направлений оказались Армения, Узбекистан, Киргизия, Турция, Кипр, Греция, ОАЭ, Египет, Италия и Черногория. По внутренним перелетам лидером оказалась Москва - каждый пятый авиабилет на сентябрь-октябрь куплен в столицу.

Менее востребованы Сочи и Санкт-Петербург, также россияне нередко берут билеты на южные курорты - в Симферополь, Анапу, Минеральные Воды. В топ популярных направлений вошли Калининград, Махачкала, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Сургут, Мурманск, Красноярск и Тюмень.

Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование, средний чек на перелеты по России к середине сентября довольно существенно снизился. Так, в середине августа билет в одну сторону стоил в среднем 8-8,3 тысячи рублей, а сейчас - 6,3-6,6 тысячи.

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