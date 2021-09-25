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Рубрика: В мире

Пентагон призвал Белый дом к расширению военного сотрудничества с РФ

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военные контакты между Соединенными Штатами и Россией по-прежнему ограничены по политическим причинам, но общение не прерывается. Он обратил внимание властей США на необходимость расширения военных контактов двух стран.

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"Как вы знаете, Минобороны приостановило военное сотрудничество с Россией по политическим и юридическим причинам", - передает ТАСС слова Кирби. При этом он напомнил, что военные двух стран продолжают общаться, чтобы избежать "недопонимания или для урегулирования конфликтных ситуаций", например в Сирии.

Он счел возможным расширить военные контакты в том числе в виде выдачи разрешений наблюдателям от обоих государств следить за военными учениями друг друга в рамках широких усилий по повышению прозрачности и снижению риска конфликта.

В мире США Россия и США

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