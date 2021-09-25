Посол России отверг претензии из-за роста цен на газ в Европе

Обвинения в адрес Москвы в манипуляциях на европейском газовом рынке вызывают недоумение, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Это откровенный фейк" и пример примитивного антироссийского вброса, которым подменяется объективный анализ ситуации", - отметил дипломат. По его словам, все обязательства российская сторона выполняет безупречно.

При этом диппредставительство обратило внимание на высказывания некоторых германских политиков, утверждающих, что Россия якобы искусственно ограничивает поставки. Это приводит к беспрецедентному росту спотовых цен.