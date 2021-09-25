Путин допустил реформу Рособрнадзора

Рособрнадзор нужно не ликвидировать, а, возможно, реформировать. Об этом заявил президент на встрече с руководством партий, которая прошла в формате видеоконференции.

"Нужно ли ликвидировать Рособрнадзор - ну ликвидировать все можно", - отреагировал Владимир Путин на предложение лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева. "В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ и чего толку - взятки стали брать не гаишники, а те, кому перешли эти функции", - привел он пример.

"Здесь просто повнимательнее надо посмотреть", - считает президент. Кто-то должен следить за качеством и доступностью образования на территории всей страны, пояснил он.

"Можно посмотреть, как реформировать Рособрнадзор", - не исключил Путин и предложил вместе подумать на эту тему. "Я готов к этой дискуссии", - заверил он.