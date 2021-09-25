Путин отверг идею Жириновского о ссылке нарушителей закона в Сибирь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече президента с руководством прошедших в новую Госдуму партий предложил "восстановить такое понятие, как ссылка". Так, по его мнению, можно поднять Сибирь. Однако Владимир Путин отметил, что это жестоко, да и неэффективно, а методы развития этой территории должны быть более гуманными.

Жириновский заявил, что необходимо строить новые города в Сибири, однако остается непонятным, кто будет их населять.

"Поэтому мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка, - заявил он. - Вот футболистов помните: Мамаева и Кокорина? Вместо колонии их надо в ссылку в Сибирь, там футбол можно было бы поднять".

Политик отметил, что Сибирь исторически развивалась за счет ссыльных. "Пусть там работают на благо родины", - предложил он.

Владимир Путин согласился с ним в том, что развивать Сибирь необходимо. "Но обеспечение трудовыми ресурсами с помощью ссылки - это не наш метод, - подчеркнул он. - Вы сами критикуете времена сталинизма. Но предлагаете ссылку. Это не будет работать, и это жестоко как минимум".

"Надо пробовать! - не сдался Жириновский. - Кто бунтовал на Пушкинской площади - вот их, например, в вагон и до Магадана. И бунтовать не будут".

Владимир Путин еще раз усомнился, что это будет эффективно. По его словам, необходимо создавать "интересные, хорошо оплачиваемые рабочие места, и люди сами поедут".

"И ссылать не нужно, - пояснил он. - Фишка в том, что нужны специалисты, а не все подряд. Не какие-то бездельники, которые пустословием занимаются, а специалисты высокого уровня".