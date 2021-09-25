Путин поддержал кандидатуру Слуцкого на пост главы международного комитета ГД

На встрече с руководством прошедших в Госдуму партий президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу на тему руководящего поста в комитете по международным делам. Глава государства сообщил, что поддерживает кандидатуру Леонида Слуцкого.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил надежду, что комитет по международным делам останется за этой партией.

Руководитель этого комитета, представитель ЛДПР Леонид Слуцкий, по словам лидера партии, за последние годы "вырос в одну из наиболее знаковых фигур внешней политики. "Работает мягко по форме, но жестко по существу", - добавил Жириновский.

"Я знаю и высоко оцениваю деятельность Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым он занимается последние несколько лет, - отреагировал Владимир Путин. - Я с удовольствием поддержу его кандидатуру".