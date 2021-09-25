Путин предложил Володина на должность спикера Госдумы

Вячеслав Володин достоин быть спикером Госдумы, заявил президент на встрече с руководством партий в формате видеоконференции.

"Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва", - оценил его заслуги на должности председателя нижней палаты парламента Владимир Путин.

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Володина и высоко отозвался о его работе. Одобрил предложение и глава ЛДПР Владимир Жириновский.