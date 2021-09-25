Путин призвал прошедшие в Госдуму партии выполнить свои обязательства

Накануне ЦИК подвел окончательные итоги выборов. "Четыре партии подтвердили свой высокий статус парламентских", - сказал Владимир Путин.

"Пусть небольшую, но отдельную фракцию сформирует и партия "Новые люди" - впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", - подчеркнул он.

"Выборы - важный, знаковый, но лишь очередной этап в жизни каждой партии, да и всей страны, - отметил Путин. - Впереди - напряженная повседневная работа на благо России и ее граждан". "Роль Госдумы в соответствии с обновленной Конституцией значительно возросла, существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса. В первую очередь за реализацию обязательств, взятых в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с избирателями", - сказал он.

"И неважно, кто в какой партии, - все, что обещали, безусловно, нужно выполнять", - заявил президент. Максимально интенсивный, открытый, публичный стиль работы должен быть нормой на протяжении всего периода депутатских полномочий, считает он. Общих задач очень много, заметил Путин.