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25.09.2021 16:53
Рубрика: Власть

Путин призвал прошедшие в Госдуму партии выполнить свои обязательства

Текст: Кира Латухина
В Госдуме будет пять фракций, это говорит о развитии демократии в России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами партий в формате видеоконференции.

Накануне ЦИК подвел окончательные итоги выборов. "Четыре партии подтвердили свой высокий статус парламентских", - сказал Владимир Путин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Пусть небольшую, но отдельную фракцию сформирует и партия "Новые люди" - впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", - подчеркнул он.

"Выборы - важный, знаковый, но лишь очередной этап в жизни каждой партии, да и всей страны, - отметил Путин. - Впереди - напряженная повседневная работа на благо России и ее граждан". "Роль Госдумы в соответствии с обновленной Конституцией значительно возросла, существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса. В первую очередь за реализацию обязательств, взятых в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с избирателями", - сказал он.

"И неважно, кто в какой партии, - все, что обещали, безусловно, нужно выполнять", - заявил президент. Максимально интенсивный, открытый, публичный стиль работы должен быть нормой на протяжении всего периода депутатских полномочий, считает он. Общих задач очень много, заметил Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Единый день голосования-2021

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