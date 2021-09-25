Новости

Путин заверил всех избранных губернаторов в поддержке 19:24
Путин объяснил итоги голосования на выборах в Чечне 19:18
В ЕР заверили, что все фракции Госдумы получат посты в комитетах 19:03
Путин призвал губернаторов уделять особое внимание вопросам занятости 18:59
Сербия усилила боеготовность на административной границе с Косово 18:55
Путин предложил провести в РФ еще один ЧМ по футболу 18:55
Путин прокомментировал сомнения в системе онлайн-голосования на выборах 18:43
Путин: В вопросе введения прогрессивной шкалы НДФЛ нужно действовать аккуратно 18:16
В Словакии открыли памятник советскому маршалу Родиону Малиновскому 18:14
Посол России отверг претензии из-за роста цен на газ в Европе 18:11
Зюганов заявил о поддержке КПРФ действий Путина по развитию России 18:02
Павел Буре избран в состав совета ИИХФ 18:01
Путин поддержал кандидатуру Слуцкого на пост главы международного комитета ГД 17:58
Названы самые популярные места для отдыха в бархатный сезон 17:58
Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась в Китай 17:58
Путин призвал СМИ поменьше "ковыряться в грязном белье элит" 17:35
Путин назвал уровень доходов преподавателей одним из социальных приоритетов 17:33
Путин допустил реформу Рособрнадзора 17:17
Вышел первый русский трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо 17:10
В Россельхознадзоре рассказали о зараженных турецких фруктах и овощах 17:04
Норрис выиграл квалификацию Гран-при России 17:04
Студия Universal анонсировала "полностью гомосексуальную" комедию 16:48
Умер известный актер кино 70-х и 80-х годов Талат Икбаль 16:33
Путин: РФ готова продолжать сотрудничество с Международной федерацией хоккея 16:02
В Москве при нападении в "Магните" ранены два человека 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
25.09.2021 18:43
Рубрика: Власть

Путин прокомментировал сомнения в системе онлайн-голосования на выборах

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу претензий к системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), о которых заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По мнению главы государства, такой способ удобен людям, и процедуру удалось сделать прозрачной. Однако предложения по ее улучшению будут рассмотрены.

Фото: Сергей Михеев/РГ
ЦИК: Онлайн-голосование востребовано гражданами и будет развиваться

Тема была поднята на встрече президента с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. "Современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же, как и технический прогресс, остановить невозможно", - сказал Путин, реагируя на слова Зюганова.

Он подчеркнул, что вопрос не в том, в какой форме проводится голосование, а в контроле над качеством его проведения. Российский лидер привел сравнение с голосованием по почте, которое принято в США. При таком способе, по словам Путина, непонятно, когда человек бросил письмо со своим голосом, при этом контроля никакого нет. "Наблюдателей просто не существует, когда бросают бюллетени в почтовые ящики", - напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что в России ничего подобного нет.

Что касается сомнений в качестве контроля за ДЭГ, то Путин предложил разрешить их сообща. "Давайте вместе подумаем", - заявил он. И добавил, что сомнения были и у членов "Единой России". Но в итоге президент прислушался к мнениям о том, "что это неизбежно, удобно для людей". "Мы сделали все, чтобы это было максимально прозрачно и честно", - считает он.

Зюганов подтвердил, что предложения на эту тему будут подготовлены. При этом он сделал акцент на том, что надо разобраться в первую очередь с электронным голосованием в Москве.

"По Москве это (претензии - прим. "РГ") возникло не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Но это всегда так бывает", - сказал Путин. "Если тем не менее вопросы есть, давайте их проработаем", - еще раз отметил глава государства.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Партии КПРФ Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Список избранных депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва
Найдены бортовые самописцы разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
В Москве при нападении в "Магните" ранены два человека
Названа причина столкновения российского сухогрузов в Босфоре
Министр транспорта Крыма ушел в отставку
В ПФР разъяснили порядок увеличения пенсий
Верховный суд обязал банкиров сообщать взыскателям, сколько денег у должника