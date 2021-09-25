Путин прокомментировал сомнения в системе онлайн-голосования на выборах

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу претензий к системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), о которых заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По мнению главы государства, такой способ удобен людям, и процедуру удалось сделать прозрачной. Однако предложения по ее улучшению будут рассмотрены.

Тема была поднята на встрече президента с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. "Современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же, как и технический прогресс, остановить невозможно", - сказал Путин, реагируя на слова Зюганова.

Он подчеркнул, что вопрос не в том, в какой форме проводится голосование, а в контроле над качеством его проведения. Российский лидер привел сравнение с голосованием по почте, которое принято в США. При таком способе, по словам Путина, непонятно, когда человек бросил письмо со своим голосом, при этом контроля никакого нет. "Наблюдателей просто не существует, когда бросают бюллетени в почтовые ящики", - напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что в России ничего подобного нет.

Что касается сомнений в качестве контроля за ДЭГ, то Путин предложил разрешить их сообща. "Давайте вместе подумаем", - заявил он. И добавил, что сомнения были и у членов "Единой России". Но в итоге президент прислушался к мнениям о том, "что это неизбежно, удобно для людей". "Мы сделали все, чтобы это было максимально прозрачно и честно", - считает он.

Зюганов подтвердил, что предложения на эту тему будут подготовлены. При этом он сделал акцент на том, что надо разобраться в первую очередь с электронным голосованием в Москве.

"По Москве это (претензии - прим. "РГ") возникло не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Но это всегда так бывает", - сказал Путин. "Если тем не менее вопросы есть, давайте их проработаем", - еще раз отметил глава государства.