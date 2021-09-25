Путин: Уровень бедности в России нужно свести до минимума

Эту тему он поднял на встрече по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Во встрече также принял участие председатель ГД Вячеслав Володин.
Президент напомнил, что власти РФ постарались максимально смягчить удар пандемии на экономику и социальную сферу. Была оказана масштабная помощь людям: в первую очередь тем, кто потерял работу, а также семьям с детьми. "Включая прямые выплаты, что называется живыми деньгами", - напомнил глава государства.
Также поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики.
"Это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе правительства и парламента, - считает Владимир Путин. - Причем в самые критичные моменты все фракции работали солидарно. И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика".
Оказать поддержку, напомнил он, позволили созданные резервы.
Владимир Путин признал, что пока что далеко не все россияне почувствовали на себе самих, что в экономике произошли улучшения. "По основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень, но, конечно, далеко не все из наших граждан сразу могут почувствовать эту позитивную динамику", - сказал глава государства.
"Понимаю, как трудно пришлось людям в этот сложный для всех период, - отметил он. - К сожалению, полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно".
Однако, сравнил Путин, с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны.
Он напомнил о задаче уменьшить уровень бедности в стране.
"У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей, - уточнил президент. - Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами".
Кроме того, продолжил он, необходимо повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения.
А чтобы этого достичь. нужно, безусловно, повысить темпы роста экономики. "Все это не просто общие, а объединяющие нас задачи, - обратился президент к участникам встречи. - Уверен, что и опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы, которые будут представлены в Думе, осознают свою ответственность перед Россией".