Путин: Уровень бедности в России нужно свести до минимума

Пока не все россияне могут ощутить, что экономика страны восстановилась после вызванного пандемией коронавируса спада. Предстоит еще "вытащить из бедности" значительное число людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Эту тему он поднял на встрече по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Во встрече также принял участие председатель ГД Вячеслав Володин.

Президент напомнил, что власти РФ постарались максимально смягчить удар пандемии на экономику и социальную сферу. Была оказана масштабная помощь людям: в первую очередь тем, кто потерял работу, а также семьям с детьми. "Включая прямые выплаты, что называется живыми деньгами", - напомнил глава государства.

Также поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики.

"Это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе правительства и парламента, - считает Владимир Путин. - Причем в самые критичные моменты все фракции работали солидарно. И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика".

Оказать поддержку, напомнил он, позволили созданные резервы.

Владимир Путин признал, что пока что далеко не все россияне почувствовали на себе самих, что в экономике произошли улучшения. "По основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень, но, конечно, далеко не все из наших граждан сразу могут почувствовать эту позитивную динамику", - сказал глава государства.

"Понимаю, как трудно пришлось людям в этот сложный для всех период, - отметил он. - К сожалению, полностью исключить негативные последствия общей мировой пандемии было практически невозможно".

Однако, сравнил Путин, с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны.

Он напомнил о задаче уменьшить уровень бедности в стране.

"У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей, - уточнил президент. - Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами".

Кроме того, продолжил он, необходимо повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения.

А чтобы этого достичь. нужно, безусловно, повысить темпы роста экономики. "Все это не просто общие, а объединяющие нас задачи, - обратился президент к участникам встречи. - Уверен, что и опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы, которые будут представлены в Думе, осознают свою ответственность перед Россией".