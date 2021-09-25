Путин: В вопросе введения прогрессивной шкалы НДФЛ нужно действовать аккуратно

Президент РФ Владимир Путин призвал аккуратно подходить к вопросу введения прогрессивной шкалы налогообложения. На встрече с руководством прошедших в Госдуму партий он объяснил, что это может демотивировать людей с высокими доходами.

Так он отреагировал на предложение партии "Справедливая Россия" вернуться к обсуждению введения прогрессивной шкалы подоходного налога.

Нельзя допустить "советской уравниловки", объяснил Путин. Из нее, как известно, ничего хорошего не получилось, добавил он.

При этом он признал, что существует проблема большой разницы в доходах между людьми со скромными заработками и "теми, которые получают просто такой доход, который многим нашим гражданам даже не снился".

Президент подчеркнул, что решать эту проблему предстоит сообща.