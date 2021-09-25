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25.09.2021 16:38
Рубрика: Власть

Владимир Путин дал оценку выборам в Госдуму

Текст: Кира Латухина
Президент поздравил лидеров партий и их сторонников с успехом на выборах в Госдуму на встрече в формате видеоконференции. Он был достигнут в непростой конкурентной борьбе с сильными соперниками, сказал он.

"Выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны", - отметил Владимир Путин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Глава государства еще раз поблагодарил граждан за то, что пришли на участки, проголосовали на дому или дистанционно. "В любом случае, выполнили свой гражданский долг, сделали свой ответственный выбор", - сказал он.

Отдельно Путин поздравил с победой "Единую Россию" - она доказала, что по-прежнему лидер.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Единый день голосования-2021 РГ-Видео

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