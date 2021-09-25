Владимир Путин дал оценку выборам в Госдуму

"Выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны", - отметил Владимир Путин.

Глава государства еще раз поблагодарил граждан за то, что пришли на участки, проголосовали на дому или дистанционно. "В любом случае, выполнили свой гражданский долг, сделали свой ответственный выбор", - сказал он.

Отдельно Путин поздравил с победой "Единую Россию" - она доказала, что по-прежнему лидер.