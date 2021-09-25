Москвичи стали больше покупать лекарств

Столичные фармпредприятия фиксируют увеличение продаж товаров на 80 процентов за полгода. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За первые шесть месяцев 2021 года московские фармацевтические предприятия реализовали товаров на общую сумму 134,1 млрд рублей, что на 79% больше аналогичного показателя прошлого года.

"В Москве работают 26 крупных и средних предприятий фармацевтической отрасли, которые обеспечивают более 24% от объемов общероссийского производства. Отрасль показывает уверенный рост: по итогам первых шести месяцев 2021 года столичные производства реализовали товаров на 134,1 млрд рублей, что на 79% больше, чем за тот же период 2020 года. Предприятия обеспечивают необходимыми лекарствами не только город и регионы страны, но и успешно поставляют их на международные рынки. В первом полугодии текущего года объем экспорта фармацевтической продукции составил почти 549 млн долларов США, это более чем в четыре раза превышает аналогичный период прошлого года, тогда было экспортировано продукции на 131,5 млн долларов и более чем в 5,5 раза выше показателя 2019 года и 97,4 млн долларов", - отметил заммэра.