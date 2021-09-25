Названы возможности соцсферы Москвы для граждан с нарушениями слуха

В последнее воскресенье сентября в мире ежегодно отмечается Международный день глухих. О том, какие возможности предоставляет соцсфера Москвы для горожан с нарушениями слуха рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

"Для нас очень важно создать условия для того, чтобы каждый житель мог воспользоваться всеми возможностям социальной сферы города, вне зависимости от отсутствия или наличия особенностей здоровья. В столице проживает около миллиона людей с инвалидностью, из них порядка 6 тысяч человек с ограничениями по слуху. Поэтому в фокусе нашего внимания постоянно находится создание для слабослышащих и глухих горожан комфортных условий в наших учреждениях - в школах, центрах занятости, офисах "Мои Документы"".

Многие москвичи с нарушением слуха ведут активный образ жизни: работают, занимаются спортом и творчеством, получают образование, участвуют в конкурсах и развиваются в разных областях. Для этого в Москве есть все необходимые условия.

В городских центрах социального обслуживания работают клубы для глухих и слабослышащих людей, где проводятся праздники, лекции, экскурсии с участием сурдопереводчиков. Ежегодно организовывается московский фестиваль "День русского жестового языка", который проходит на ВДНХ и в любимых москвичами парках: "Сокольники", "Зарядье".

Люди с нарушением слуха трудятся в городских центрах и социальных службах, работают инженерами, программистами, бухгалтерами - осваивают многие профессии. Занимают призовые места в чемпионате "Абилимпикс", руководят общественными организациями, тренируют новых чемпионов адаптивного спорта.

В специализированном центре занятости "Моя карьера" со слабослышащими или глухими людьми работает подготовленный карьерный консультант. Он без проблем общается с соискателями на жестовом языке. Ежедневно в центр приходит 5-6 человек с нарушением слуха.

В центре занятости населения "Моя работа" еженедельно проходят открытые отборы с крупными работодателями, которые принимают на работу людей с инвалидностью, в том числе людей с нарушениями слуха. Им предлагают работу на таких вакансии, как программист, дизайнер, комплектовщик, курьер, повар и другие. На каждом таком мероприятии в Центре "Моя работа" присутствует сурдопереводчик, который помогает соискателю с нарушениями слуха коммуницировать с работодателем и получать обратную связь по итогу собеседования.

В столичных особых семейных центрах ("Дом Детей", "Роза ветров", "Семь-я", "Формула Роста") специалисты разрабатывают индивидуальную программу социально-психолого-педагогической поддержки детей и план сопровождения для семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями слуха.

В Москве работает центр помощи "Говори руками" для неслышащих жителей. За это время более 4 тысяч москвичей обратились на горячую линию - сурдооператоры помогли каждому горожанину. Обратиться на неголосовую линию помощи "Говори руками" можно с 8:00 до 21:00 по СМС и в мессенджерах WhatsApp и Viber по телефону: +7 (926) 870-44-44, в Skype, а также в телеграм-чате GovoriRukami. Кроме того, москвичи с нарушением слуха могут отправить запрос или видеообращение на электронную почту: GovoriRukami@mos.ru.

В Колледже по подготовке социальных работников ведется обучение студентов по специальности "Организация сурдокоммуникации" (заочная форма) с 2014 года. На обучение принимаются специалисты социальной сферы города Москвы, имеющие высшее образование. Выпускники могут обеспечивать коммуникацию людям с нарушением слуха, обучать жестовой речью тех, кто нуждается в общении с глухими, социально реабилитировать и адаптировать людей с патологией слуха и речи, сурдопереводить словесную речь глухому и осуществлять обратный перевод.

В НИКИО имени Л.И. Свержевского Департамента здравоохранения города Москвы на экспертном уровне решаются сложнейшие задачи диагностики и лечения патологии уха и слуха. В клиническом корпусе Института проводится хирургическое лечение заболеваний уха, большинство этих операций относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. В Институте проводят все возможные слухоулучшающие операции на ухе (включая кохлеарную имплантацию), которые существуют в мире, а также - собственные оригинальные методики. Все эти операции помогают слабослышащим и глухим людям влиться в социальную среду "слышащих" людей.

Обособлено располагаются Филиал №1 Института (Сурдологический Центр для взрослых) и Детский городской консультативно-диагностический сурдологический центр, где пациенты могут пройти обследование слуха с применением современных аппаратных диагностических методов исследований и получить специализированную амбулаторную консультативную сурдологическую помощь для взрослых и детей. Также в сурдологических центрах проводится подбор и выдача слуховых аппаратов по программе государственной гарантии. Индивидуальный подбор аппарата, настройка и, при необходимости, адаптация к использованию проводятся в рамках полиса ОМС.

Во всех образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки Москвы, детям с нарушениями слуха создаются условия, включающие реализацию адаптированных программ, предоставление специальных учебников, услуг квалифицированных специалистов, использование современного оборудования в соответствии с заключением Центральной психолого-медико-педагогической комиссии города. Особое внимание в работе с такими детьми уделяется развитию коммуникации и речи, организации и созданию слухоречевой среды, а также развитию слухозрительного и слухового восприятия, формированию и развитию словесной речи при использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной и жестовой речи. Кроме того, важным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка учителей и родителей.

В Москве дети с нарушениями слуха принимают активное участие в общегородских мероприятиях: "Фестивале 1+1" и олимпиадах - "Знаем русский язык" и "Мир вокруг". При их проведении используется жестовый язык, дети имеют возможность заниматься в различных объединениях дополнительного образования. Для них на портале Мэра и Правительства Москвы доступна запись в кружки и секции по 35 направлениям. А на в московском этапе VI Национального чемпионата "Абилимпикс" приняло участие 116 глухих детей. Среди них 4 обучающихся стали победителями регионального этапа, а 3 детей - призерами нацфинала.

Кроме того, услуги сурдопереводчика используются при проведении общегородских онлайн-совещаний для родителей (2 раза в месяц), общественных родительских слушаний по образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ. А на Московском образовательном телеканале часть телепередач проходит с субтированием и сурдопереводом.

Во всех столичных центрах "Мои Документы" сотрудники оказывают услуги людям с инвалидностью по слуху с помощью системы видеоудаленного перевода на жестовый язык. При обращении посетителя специалист центра связывается с оператором диспетчерской службы - переводчиком русского жестового языка, который окажет помощь посетителю, обратившемуся за государственной услугой. Жители часто пользуются сервисом и с комфортом оформляют самые важные документы.

Также в любом центре госуслуг можно оформить компенсации за услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), полученные инвалидом самостоятельно (за счет собственных средств).

В Учебном центре "Мои Документы" разработан ряд программ по культуре общения с людьми с инвалидностью и маломобильными гражданами.

Подробнее о том, как город помогает людям с нарушениями слуха, можно прочитать в специальном разделе сайта столичного Департамента труда и соцзащиты.