Новости

Эпидемиолог Горелов: Дети до года чаще других заражаются коронавирусом 02:05
В Гидрометцентре предупредили о дождях со снегом и гололедице 01:21
Сарнавский победил Магомедова в главном поединке турнира АСА 129 00:27
Пентагон призвал Белый дом к расширению военного сотрудничества с РФ 00:18
Суд в США одобрил сделку между прокуратурой и финдиректором Huawei 24.09.2021
Самолет с туристами из РФ столкнулся со стаей птиц при вылете с Кубы 24.09.2021
Минобрнауки: Более 90% вузов работают очно или в смешанном формате 24.09.2021
СМИ: Весниной вернули украденные олимпийские медали и извинились 24.09.2021
Роскомнадзор проверит утечку данных клиентов Совкомбанка 24.09.2021
Захарова назвала "произволом" недопуск российских журналистов в Косово 24.09.2021
Суд арестовал двух экстремалов, прыгнувших с 48-этажного дома 24.09.2021
Впервые с 2002 года на Олимпиаде выступят три российских фигуриста 24.09.2021
Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 24.09.2021
Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ 24.09.2021
Роспотребнадзор: В России появилась новая группа риска по гриппу 24.09.2021
Медики ЗВО оказали помощь 1,2 тыс. больных ковидом жителям Тульской области 24.09.2021
МВД Болгарии: Политики покупают избирателей за 5 кило фасоли 24.09.2021
Little Big рассказали о своем всероссийском туре и новом альбоме 24.09.2021
Илон Маск расстался со своей подругой 24.09.2021
Ливни и грязевые сели разрушили 17 дорог в горном Дагестане 24.09.2021
Смертность от туберкулеза в России достигла исторического минимума 24.09.2021
Топ-менеджера "НОВАТЭКа" освободили в США под залог в 80 млн долларов 24.09.2021
В ООН обсудили сотрудничество с Минском на антитеррористическом треке 24.09.2021
Автоэксперт рассказал, как пройти техосмотр с первого раза 24.09.2021
Видео: Хэмилтон сбил механика команды на Гран-при России 24.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
25.09.2021 01:21
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о дождях со снегом и гололедице

Текст: Ольга Игнатова
На северо-западе европейской территории России выходные ожидаются дождливыми, но затем погода улучшится. И именно оттуда в центр придет долгожданное тепло.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В выходные в Москве хоть и дождливо, но днем уже до 13 градусов тепла. И ночи не такие холодные - плюс 7-9 градусов. В понедельник еще возможны дожди, а вот со вторника они должны прекратиться. К середине следующей недели возможно повышение температуры воздуха до +15 градусов. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Вильфанд объяснил, почему в Центральной России больше не будет бабьего лета

На юге Западной Сибири холодно - в Омской и Тюменской областях днем всего плюс 5-8 градусов. В Новосибирской области - только +5 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега местами пройдут в Восточной Сибири. Ночью 25 сентября местами в Челябинской области, 25-27 сентября местами в Свердловской области, 25-26 сентября местами, а 27-30 сентября в большинстве районов Курганской области возможны ночные заморозки - до -5 градусов.

Совсем ненастно будет 25-26 сентября в Бурятии. В Забайкальском крае 26 и 27 сентября ожидаются сильные осадки (мокрый снег, дождь), что приведет к установлению временного снежного покрова, налипанию мокрого снега на проводах. На автодорогах возможна гололедица, снежный накат.

В выходные будет тепло на Урале, но в начале следующей рабочей недели снова похолодает.

Прервался "бархатный сезон" на российских черноморских курортах. Даже в районе Сочи всю следующую неделю не выше 20 градусов. А в Крыму и того меньше. Лишь в воскресенье возможно кратковременное повышение температуры. Но надежды на возобновление "бархатного сезона" еще остаются.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЦФО Москва ЦФО Московская область СЗФО Ленинградская область СФО Омская область УрФО Тюменская область

Главное сегодня

В Кремле призвали обсудить введение ограничений на показ сцен насилия
Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ
Средняя пенсия по старости в 2022 году составит 18,5 тысячи рублей
В Перми пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в вузе
Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своей болезни
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году