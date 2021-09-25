В Гидрометцентре предупредили о дождях со снегом и гололедице

На северо-западе европейской территории России выходные ожидаются дождливыми, но затем погода улучшится. И именно оттуда в центр придет долгожданное тепло.

В выходные в Москве хоть и дождливо, но днем уже до 13 градусов тепла. И ночи не такие холодные - плюс 7-9 градусов. В понедельник еще возможны дожди, а вот со вторника они должны прекратиться. К середине следующей недели возможно повышение температуры воздуха до +15 градусов. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

На юге Западной Сибири холодно - в Омской и Тюменской областях днем всего плюс 5-8 градусов. В Новосибирской области - только +5 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега местами пройдут в Восточной Сибири. Ночью 25 сентября местами в Челябинской области, 25-27 сентября местами в Свердловской области, 25-26 сентября местами, а 27-30 сентября в большинстве районов Курганской области возможны ночные заморозки - до -5 градусов.

Совсем ненастно будет 25-26 сентября в Бурятии. В Забайкальском крае 26 и 27 сентября ожидаются сильные осадки (мокрый снег, дождь), что приведет к установлению временного снежного покрова, налипанию мокрого снега на проводах. На автодорогах возможна гололедица, снежный накат.

В выходные будет тепло на Урале, но в начале следующей рабочей недели снова похолодает.

Прервался "бархатный сезон" на российских черноморских курортах. Даже в районе Сочи всю следующую неделю не выше 20 градусов. А в Крыму и того меньше. Лишь в воскресенье возможно кратковременное повышение температуры. Но надежды на возобновление "бархатного сезона" еще остаются.