В Москве открылся фестиваль "Техносреда"

Сегодня в Москве открывается Всероссийский фестиваль технических достижений "Техносреда" - ключевое событие Года науки и технологий.

25 и 26 сентября на ВДНХ ведущие научно-технологические компании, вузы и НИИ покажут свои уникальные разработки, а ученые проведут лекции и мастер-классы. Главный организатор фестиваля - Министерство науки и высшего образования РФ.

Как рассказали в министерстве, фестиваль преобразит ВДНХ - выставка превратится в единое демонстрационное пространство, разделенное на несколько тематических зон. Вход на все площадки бесплатный.

Вниманию посетителей - более 500 уникальных разработок от российских вузов и научно-исследовательских институтов, причем сразу на трех площадках. Покажут макеты установок ядерных комплексов, малогабаритных роботов-разведчиков и робота-футболиста - члена команды по робофутболу "Starkit". Каждый сможет примерить VR-очки и в деталях изучить проект "Арктический плавучий университет".

Пермский политехнический университет проведет мастер-класс с роботом-консультантом Добрыней, который поможет участникам подобрать тренировку на специальном тренажере.

МФТИ представит программное обеспечение для проектирования интеллектуальных виртуальных помощников бизнеса. Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений покажет спектрофотометрический анализатор и индикатор серы в автомобильном топливе. Эти приборы найдут синтетические красители в напитках, пальмовое масло в маслах и серу в автомобильном топливе. Прямо на площадке их сможет протестировать каждый.

Свои проекты представят и более 20 российских изобретателей. Здесь и интерактивные презентации 3D-принтера, искусственного интеллекта, создающего портреты из ниток, робота-терминатора, титановые 3D-протезы для животных с ампутированными лапами. Хитом программы, наверняка, станет человекоподобный робот Robo-C, который умеет запоминать и распознавать собеседников, управлять бытовыми приборами и подключаться к любым сервисам и приложениям.

В зоне "Изобретатели" будет отдельная площадка, где гости фестиваля смогут прокатиться на деревянном велосипеде, бегалёте, солнцекате, электрическом гидромобиле и заглянуть в дом на колесах.

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" расскажет о новых технологиях поиска людей с применением беспилотных дронов.

Интересную программу приготовил для больших и маленьких посетителей Политехнический музей.

Для взрослых - открытый диалог людей с инвалидностью и разработчиков приспособлений для облегчения жизни людей с ограниченными возможностями, а также дискуссия на тему "Как остановить изменение климата?".

Для детей - интерактивное научное шоу "Как увидеть звук?", воркшопы "Почему люди в Австралии не падают в космос?", "Куда бегут волны?", изобретательские мастерские и лекции.

Вообще, на фестивале детям будет очень интересно. Кроме площадки Политеха, предусмотрена отдельная детская программа.

"Экспериментальная ботаника" от Сколтеха -дети узнают, зачем растениям нужны пигменты и как их можно применять в различных химических опытах.

Школа инженерного творчества "Кулибин ПРО" проведет мастер-класс по сборке и программированию роботов.

Представители МГУТУ им. Разумовского расскажут все об эфирных маслах и раскроют технику изготовления духов, а еще научат делать цветы из сахарной мастики.

Кстати

25 сентября в рамках фестиваля "Техносреда" состоится открытие второго сезона проекта "Наука. Территория героев" - будет объявлено о начале всероссийской регистрации на научный конкурс для школьников 5-11 классов и студентов вузов. Для участия нужно зарегистрироваться на платформе герои.годнауки.рф и выполнять задания разных типов. Ответы на многие задания можно найти в статьях и видео-экскурсиях, опубликованных на платформе. ценные подарки, в том числе сертификаты на компьютеры, планшеты и другую полезную технику, и возможность побороться за главные призы в виде поездок в научные кампусы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Университета Иннополис. Финалисты получат ценные подарки, в том числе сертификаты на компьютеры, планшеты и другую полезную технику. Главные призы - поездки в научные кампусы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Университета Иннополис.