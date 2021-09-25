В Москве при нападении в "Магните" ранены два человека

Два человека получили ранения при нападении мужчины на магазин "Магнит" на северо-востоке Москвы.

"По предварительным данным, пострадавшие госпитализированы", - сообщили "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД. Магазин на Каргопольской улице, где произошло нападение, сейчас работает в обычном режиме.

По данным телеканала "Москва 24", конфликт спровоцировал мужчина в женской одежде. У входа в магазин он начал выяснять отношения с двумя другими покупателями. В какой-то момент он выхватил топор и начал бить им посетителей.

Как уже сообщала "РГ", на место немедленно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полиция задержала 48-летнего агрессора.