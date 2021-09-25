В "Парке Яуза" появится современная площадка для воркаута

В будущем "Парке Яуза", участки которого сейчас благоустраивают в пойме реки Чермянки появится современная площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя". Подробности рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Интерес горожан к спорту и активному отдыху растет, поэтому в рамках развития "Парка Яуза" запланировано создание спортивного кластера. Кроме объектов для популярных видов спорта, таких, как теннис и футбол, построят скейт-парк и уникальную, не имеющую аналогов в России площадку для воркаута в стиле "Русский ниндзя". С нуля создается уникальный тренажер для подготовки к различным соревнованиям и проведения ежедневных тренировок.

"Длина рамы составит около 24 метров, она имеет шесть вариантов маршрутов, которые различаются по сложности препятствий, заниматься смогут спортсмены разного возраста и уровня физической подготовки, - рассказал Петр Бирюков. - Все снаряды в основном направлены на развитие координации, ловкости и силы рук и плечевого пояса, предусмотрена возможность отработки скалолазных техник".

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что общая площадь нового объекта составит 590 квадратных метров. Открытие запланировано на октябрь.

Напомним, что проект "Парк Яуза" был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В результате его реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе.