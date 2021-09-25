В субботу московские дороги и тротуары промоют с шампунем

В субботу все дороги, тротуары, дворы, общественные пространства тщательно промоют шампунем. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

"Все асфальтобетонные и плиточные покрытия промоют шампунем. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Специальным шампунем удалят мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После проведут обычную мойку водой.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Аналогичные мойки с шампунем проведут несколько раз до наступления постоянных минусовых температур. Так, это будет вторая такая мойка с начала осени.

К промывке приступим после 10 утра. Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.