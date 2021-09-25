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25.09.2021 14:26
Рубрика: Происшествия

Найдены бортовые самописцы разбившегося в Хабаровском крае Ан-26

Следствие обнаружило на месте крушения Ан-26 в Большехехцирском заповеднике бортовые самописцы самолета. Также изъята техническая документация и средства технического контроля.

Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края
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По информации ТАСС со ссылкой на следственное управление по транспорту, самописцы с переговорами экипажа и параметрами полета были найдены в ходе дополнительного осмотра места происшествия правоохранителями и представителями Межгосударственного авиационного комитета.

Напомним, что катастрофа произошла 22 сентября. Ан-26 выполнял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов. В 38 километрах от Хабаровска воздушное судно пропало с радаров. Обломки нашли на следующий день на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике. Из борту находились шесть членов экипажа, никто не выжил.

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