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25.09.2021 04:31
Рубрика: Общество

Глава Приамурья призвал ускорить темпы вакцинации в регионе

Текст: Анна Бондаренко

Во время заседания оперативного штаба губернатор Приамурья Василий Орлов призвал максимально ускорить процесс вакцинации в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото: РИА Новости
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"В ряде регионов страны отмечается рост заболеваемости COVID-19. По опыту можно сказать, что она вырастет и у нас. С наступлением холодов дополнительно начнется "накладка" сезонных ОРВИ и гриппа. Нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риски. Сейчас вакцинация жителей области от коронавируса в максимально короткие сроки становится главной нашей задачей, на этом мы должны сконцентрировать внимание в первую очередь", - сказал он.

К сегодняшнему дню в Амурской области от COVID-19 привито 57,3 процента от плана, при этом медики вакцинированы на 99,1 процента от плана, сотрудники сферы образования - на 95,2, социальные работники - на 95 процентов. Жители области старше 60 лет - на 47 процентов. В регионе идет повторная вакцинация медиков.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Леонтьевой, вакцины в области достаточно, а в ближайшие дня поступит еще 33 тысячи доз препарата. Однако темпы вакцинации снижаются. Прививку можно сделать во всех поликлиниках, а мобильные пункты развернуты по вечерам в торговых центрах.

Сейчас в Приамурье действуют семь инфекционных госпиталей для лечения больных коронавирусом. В них 1650 коек, из которых свободны около 18 процентов. Амбулаторно и в стационарах от COVID-19 и пневмоний лечатся 3454 человека.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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