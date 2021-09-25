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25.09.2021 06:37
Рубрика: Общество

Школы Якутска перевели на дистанционное обучение

Текст: Анна Бондаренко

Школы и организации дополнительного образования в Якутске перевели на дистанционную форму обучения из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщает сайт окружной администрации города.

Фото: iStock
В Башкирии 23,5 тысячи школьников перевели на дистанционное обучение

Решение было принято в субботу на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Согласно ему, школьники 1-11 классов будут учиться дистанционно с сегодняшнего дня до 8 октября.

На минувшей неделе в Якутске зарегистрирован 8171 случай заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 234,9, это выше недельного эпидемического порога в 2,6 раза и выше показателя предыдущей недели почти на 13 процентов.

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