Школы Якутска перевели на дистанционное обучение

Школы и организации дополнительного образования в Якутске перевели на дистанционную форму обучения из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщает сайт окружной администрации города.

Решение было принято в субботу на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Согласно ему, школьники 1-11 классов будут учиться дистанционно с сегодняшнего дня до 8 октября.

На минувшей неделе в Якутске зарегистрирован 8171 случай заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 234,9, это выше недельного эпидемического порога в 2,6 раза и выше показателя предыдущей недели почти на 13 процентов.