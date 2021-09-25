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25.09.2021 07:40
Рубрика: Общество

В Приморье разыграли машины и квартиры среди привитых от COVID-19

Текст: Анна Бондаренко

В субботу в Приморье состоялся розыгрыш сертификатов на две квартиры и пять машин среди привитых от COVID-19. Номиналы сертификатов - 3,8 миллиона и 1 миллион рублей соответственно, сообщила пресс-служба правительства региона.

Номера семи победителей выбрал генератор случайных чисел - трансляция шла в прямом эфире "Общественного телевидения Приморья", а также официальных аккаунтах правительства края в социальных сетях. Участие в розыгрыше приняли 99875 человек.

"Сертификаты на квартиры получают участники с номерами 97404 и 73877, на автомобили - 60421, 20413, 44061, 69415, 65362. По предварительным данным потенциальными обладателями машин стали жители Владивостока, Пограничного округа, квартир - жительницы Находки и Октябрьского округа", - прокомментировали итоги розыгрыша в департаменте информационной политики Приморского края.

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По словам замминистра труда и социальной политики Приморья Антона Нечухаева, после окончания розыгрыша все обладатели выигрышных номеров в течение двух рабочих дней пройдут проверку на соответствие условиям розыгрыша. Условий несколько. Помимо получения кода участника на региональном портале госуслуг, участник должен быть зарегистрированным по месту жительства на территории Приморья, быть включенным в регистр вакцинированных, иметь подтверждающую запись на портале Госуслуги.

В течение недели с победителями свяжутся расскажут, где получить сертификат.

По словам Нечухаева, подоходный налог с выигранных сертификатов взиматься не будет.

По данным правительства Приморья, на сегодняшний день в крае прививки от коронавируса сделали 414 429 человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Вакцинация от коронавируса

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