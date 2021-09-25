В Чувашии к концу года по программе догазификации подключат 400 домов

До конца года в Чувашии по программе догазификации планируется подключить 400 домов. Об этом по результатам заседания регионального штаба по газоснабжения заявил глава республики Олег Николаев.

Он отметил, что у руководства региона в планах активная реализация данной программы, поскольку она решает вопросы, которые в течение долгого времени тревожат граждан.

По словам генерального директора газоснабжающей организации Кияметдина Мифтахутдинова, поставленные задачи требуют дополнительного оборудования, техники и людей.

- На сегодня подана заявка на приобретение техники, увеличение штатной численности и мы приступили к исполнению программы. Региональный штаб оперативно реагирует на все заявки и все просьбы наших жителей, - заверил он.

Олег Николаев поручил органам местного самоуправления провести инвентаризацию домовладений, имеющих право на участие в программе догазификации.

- Потенциально воспользоваться такой возможностью могут более 60 тысяч домовладений. На сегодняшний день в работу взято порядка 3 тысячи 700 домовладений. Из них подали заявку более 1000. Очевидно, для нас имеется большое поле для работы, - отметил глава республики.

В свою очередь руководитель госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова заявила, что реализация данной программы может повлечь увеличение конечной цены на газ для потребителей, однако оно не коснется населения. При этом для ресурсоснабжающих организаций рост тарифов на тепловую энергию составит 1 процент. Такие условия позволят ускорить реализацию программы по догазификации и при этом не сильно влиять на цены для физических лиц.

Глава Чувашии подчеркнул важность проработки механизмов социальной газификации и разработки максимального количества форм поддержки населения. Такая работа должна быть проведена в течение месяца. Николаев также отметил, что для жителей республики необходимо разработать простую и понятную памятку с описанием всех процессов догазификации - начиная от подачи заявки и заканчивая остальными процедурными вопросами.

В настоящее время на основании данных из муниципалитетов региона сформирован сводный план-график объектов догазификации. В него вошло 679 населенных пунктов с в целом 3 тысячами 725 негазифицированными домовладениями. Все они должны быть подключены к газоснабжению в течение 2021-2022 годов.

В республики действуют 50 точек приема обращений на догазификацию. Кроме того, подать заявку можно через сайт газораспределительной организации, на портале единого оператора газификации, где размещена интерактивная карта Чувашии со всеми населенными пунктами, а также через сервис Госуслуги.