В Татарстане в один день умерли супруги, прожившие 62 года вместе

В татарстанском городе Елабуге в один день ушли из жизни супруги, прожившие вместе 62 года.

Супружеская пара была достаточно известна среди жителей города. Анна Никандровна Фирсова проработала в сфере здравоохранения более 40 лет, возглавляла родильно-гинекологическое отделение Елабужской районной больницы. Как отмечается в Instagram медучреждения, благодаря профессионализму Анны Никандровны, на свет появились сотни елабужан. За безупречный труд была удостоена звания "Заслуженный врач ТАССР" и множества других наград. Кроме того, она первой получила звание "Почетный гражданин Елабуги" после его учреждения в 1993 году.

Евгений Петрович Фирсов известен, как человек, стоявший у истоков добычи Прикамской нефти, что, как говорят в городе, дало вторую жизнь старинной Елабуге.

Супруги, по неподтвержденным данным, скончались от последствий новой коронавирусной инфекции.

По информации из сообществ города в социальных сетях, прощание с Анной Никандровной и Евгением Петровичем состоится 26 сентября на территории Елабужской ЦРБ. Жители уже высказали предложение увековечить память супружеской пары на одной из улиц Елабуги.