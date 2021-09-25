Всемирный день фармацевта: онлайн аптеки и оптика для младенцев

В этом году Всемирный день фармацевта отмечают 25 сентября. И поздравляют не только работников аптек и аптечных пунктов, но и ученых-медиков, провизоров, врачей. Благодаря предпринимателям открываются онлайн аптеки и новые клиники

Таблетки в зоне доступа

Созданный в Кузбассе сайт по поиску лекарств (009.рф) помогает узнать цены в аптеках по всей России. Достаточно ввести название препарата и город, как на экране появится подробный список всех аптек, где он есть в наличии. Для удобства таблица сгруппирована по районам города, что позволяет сузить круг поиска по территориальному признаку. Адреса и телефоны аптек указаны здесь же.

"Проект развиваем с 2009 года. На тот момент у нас уже работала программа автоматизации аптек. И те, что с нами сотрудничали, подключились к информационному сервису, - рассказал корреспонденту "РГ" предприниматель, основатель проекта Юрий Вожжов. - Мы предоставляем всем нашим партнерам одинаковые условия сотрудничества. А посетители сайта получают полную и объективную информацию. Зашел, увидел, позвонил в аптеку, отложил нужный товар, пошел и купил". До начала пандемии COVID-19 аудитория сайта насчитывала 6,5 миллиона человек. Ежедневно ресурсом пользовались от 18 до 20 тысяч уникальных посетителей. А в пиковые периоды особого режима этот показатель вырос до 40 тысяч.

"Сайт помогает мне экономить деньги: цены очень разные. Раньше я обзванивала основные аптеки, а теперь вижу все в Интернете. Это очень удобно", - говорит кемеровчанка Елена Витальевна.

Изначально сайт 009.рф развивался без привлечения инвестиций. Но когда встал вопрос о расширении географии, создатели сервиса задумались о его активной раскрутке. Тогда и обратились в Центр "Мой бизнес" - за услугой по таргетированному продвижению аккаунтов компании и сообществ в социальных сетях. Специалисты центра помогли провести базовый анализ целевой аудитории, актуализировать информацию о проекте.

Был обновлен дизайн аккаунтов, разработаны рекламные баннеры, а менеджеров обучили правильно формулировать предложения потенциальным партнерам. Ведь для присутствия в регионах одной только рекламной кампании недостаточно, требуется находить и привлекать аптеки к сотрудничеству.

По словам Юрия Вожжова, сегодня в 80 регионах к сайту подключены уже 15 тысяч аптек. В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде - половина, а в Кузбассе и того больше.

"С нами работают до 90 процентов аптек (и крупных сетевых, и мелких), расположенных в городах, - отмечает Вожжов. - А аудитория сайта увеличилась на миллион - до 7,5 миллиона пользователей. Для дальнейшего развития нам требуется, пожалуй, одно: повышать узнаваемость. И еще готовимся запустить сервис по онлайн-оплате и доставке лекарств на дом".

Мечты сбываются

Донской предприниматель, врач-офтальмолог Олег Кочмала из Таганрога благодаря использованию одной из форм господдержки малого бизнеса смог получить финансирование на открытие новой клиники. Доктор медицинских наук, заслуженный врач России Олег является не только главврачом центра микрохирургии глаза, но и бизнесменом, и практикующим хирургом.

А все началась с мечты потомственного доктора создать офтальмологический центр с высококлассным оборудованием, специалистами и сервисом. Чтобы пациенты могли получать помощь в родном городе, не выезжая в Москву или федеральные медцентры.

Работая более десяти лет в городской больнице Таганрога, он прошел обучение у лучших офтальмохирургов Америки, Европы и России, посетил лучшие клиники мира. Все это помогло ему сформировать четкое понимание того, как и где он хотел бы дальше заниматься своим любимым делом. В ноябре 2013 года глазная клиника "Ирис" приняла первого пациента в небольшом центре, состоявшем всего из двух кабинетов. В 2015 открылось еще одно отделение - хирургическое. И теперь здесь ежегодно получают помощь более 20 тысяч человек.

А в 2021 году в Ростове-на-Дону была построена шестиэтажная глазная клиника, возглавляемая доктором Кочмала. Однако для окончательного запуска требовались огромные средства. Ведь для внедрения современных методов диагностики и лечения, а также расширения медицинских услуг требовалось новое, дорогостоящее оборудование.

"Мы не справились бы без заемного финансирования", - говорит Олег Кочмала. Чтобы осуществить задуманное, врачу-предпринимателю пришлось взять кредит 100 миллионов рублей сроком на десять лет. Финансирование по программе льготного кредитования Минэкономразвития России (ставка 7% годовых) предоставил Банк ВТБ, а поручителями выступили НКО "Гарантийный фонд РО" (20% от суммы основного долга) и АО "Корпорация МСП" (50% от суммы основного долга). Таким образом, общий размер согарантии составил 70% от суммы кредита.

Теперь в "Ирисе" есть хирургическое отделение, позволяющее ежедневно проводить десятки операций на высоком профессиональном уровне. В стационарном отделении расположены комфортабельные палаты, в том числе для пациентов с ограниченными физическими возможностями. Они оборудованы отдельными душевыми комнатами и всеми необходимыми опциями для комфортного пребывания пациентов.

В своем составе медицинский центр имеет современную операционную, оптику с автоматизированным производством. Это позволяет оказывать весь спектр офтальмологических услуг в автономном режиме.

Здесь заботятся о зрении не только взрослых, но и самых маленьких пациентов, для которых открыт кабинет диагностики и зал аппаратного лечения. И что самое главное, сегодня в клинике установлено более 400 единиц новейшего высококлассного оборудования мировых производителей. По уровню оснащения среди частных медучреждений в России она занимает ведущие позиции.

Средний стаж врачей клиники 17 лет. Среди них доктора, кандидаты медицинских наук и врачи высшей квалификации. Прием здесь не ограничен строго по времени, а в коридорах нет очередей. За время существование клиники помощь оказана почти 50 тысячам пациентов.

Важной составляющей работы клиник "Ирис" является благотворительность. Например, благодаря акции "Дни зрения" бесплатно проверить его мог любой желающий. Уже проведено несколько десятков подобных мероприятий. Акция проходила в Таганроге, селе Петрушино, поселках Дарагановка и Матвеев Курган, а также отдельно для студентов Южного федерального университета.

Детская оптика

В Омске этой весной открылся специализированный детский оптик-центр "Глаzzки" с лечебно-диагностическим офтальмологическим кабинетом для малышей с 6 месяцев. Здесь маленьким пациентам помогут не только профессионально подобрать очки и линзы, но и проверить зрение, поставить диагноз, разработать методику лечения.

"В нашем городе был крайне небольшой выбор детской оптики, и мы решили это исправить, - рассказал "РГ" оптик-консультант центра Сергей Любутин. - Услуга оказалась очень востребованной. За несколько месяцев у нас появились постоянные клиенты. А теперь, благодаря грантовой поддержке, мы готовимся уже к открытию лечебно-диагностического офтальмологического кабинета. На 400 тысяч рублей мы приобрели современное оборудование: рефрактометр, синаптофор для лечения косоглазия у детей. И другие необходимые приборы. Ждем оформления медицинской лицензии".

Учредитель оптик-центра Ася Матвеева сама мама троих детей. И знает, с какими трудностями приходится сталкиваться родителям, когда у ребенка выявляются офтальмологические отклонения. "Моему старшему сыну было 8 лет, когда у него начало резко портиться зрение, - рассказывает Ася. - И тогда я поняла, что в Омске очень не хватает мест, куда можно приехать с ребенком и сразу пройти диагностику, получить консультацию врача и подобрать удобные и модные очки".

В центре планируют ежемесячно обследовать и лечить до 70 ребятишек в месяц. А если маленьких пациентов будет больше - то вполне возможно, что филиалы детской оптики с лечебным кабинетом откроются и в других районах города.

Справка "РГ"

Доступность медицинских услуг поддерживает и нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Предприниматели получают гранты на закупку оборудования и приборов, создают приложения для поиска аптек и лекарств.

Воспользоваться можно и согарантией на запуск медицинского центра или помощью с рекламным продвижением товара. Более 35 тысяч малых и средних компаний смогут получить поддержку благодаря новому инструменту - "зонтичному механизму". И привлечь свыше 600 миллиардов рублей к 2024 году.