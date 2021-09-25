82-летнего туриста из Петербурга спасли в горах Архыза

Спасатели Карачаево-Черкесии обнаружили на перевале Федосеева горного хребта Абишира-Ахуба у поселка Архыз 82-летнего туриста из Санкт-Петербурга.

Мужчина начал восхождение в одиночку 16 сентября. Он не зарегистрировался в МЧС и последние два дня не выходил на связь с родными.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, поиск пропавшего осложняли снег и сильный ветер. К счастью, турист был найден без травм и мог самостоятельно передвигаться. Спасатели напоили его чаем, спустили в поселок и передали врачам.

В МЧС предупредили о рискованности путешествия одиночку в горы, так как это место повышенной опасности.