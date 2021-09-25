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25.09.2021 21:03
Рубрика: Происшествия

82-летнего туриста из Петербурга спасли в горах Архыза

Текст: Наталья Коротченко

Спасатели Карачаево-Черкесии обнаружили на перевале Федосеева горного хребта Абишира-Ахуба у поселка Архыз 82-летнего туриста из Санкт-Петербурга.

Фото: ТАСС
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Мужчина начал восхождение в одиночку 16 сентября. Он не зарегистрировался в МЧС и последние два дня не выходил на связь с родными.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, поиск пропавшего осложняли снег и сильный ветер. К счастью, турист был найден без травм и мог самостоятельно передвигаться. Спасатели напоили его чаем, спустили в поселок и передали врачам.

В МЧС предупредили о рискованности путешествия одиночку в горы, так как это место повышенной опасности.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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