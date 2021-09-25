Путин объяснил итоги голосования на выборах в Чечне

Результаты голосования на выборах в Чечне вызваны работой главы региона Рамзана Кадырова по восстановлению республики. Об этом заявил президент на встрече с избранными губернаторами.

"Результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но, если посмотреть с чего вы начинали, на картинки того, как выглядел Грозный в тот момент, когда вы возглавили республику, на центр Грозного и так далее, и сейчас с высоты птичьего полета посмотреть на Грозный, то будет понятен результат этого голосования", - сказал Владимир Путин.

Президент также выразил выразить надежду, что Кадыров не остановится на достигнутом и будет двигаться дальше, опираясь на огромную поддержку граждан.