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25.09.2021 19:18
Рубрика: Власть

Путин объяснил итоги голосования на выборах в Чечне

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Результаты голосования на выборах в Чечне вызваны работой главы региона Рамзана Кадырова по восстановлению республики. Об этом заявил президент на встрече с избранными губернаторами.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Видео: Встреча Владимира Путина с избранными главами субъектов РФ

"Результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но, если посмотреть с чего вы начинали, на картинки того, как выглядел Грозный в тот момент, когда вы возглавили республику, на центр Грозного и так далее, и сейчас с высоты птичьего полета посмотреть на Грозный, то будет понятен результат этого голосования", - сказал Владимир Путин.

Президент также выразил выразить надежду, что Кадыров не остановится на достигнутом и будет двигаться дальше, опираясь на огромную поддержку граждан.

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