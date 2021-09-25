Ливни затопили дорогу из Джубги в Сочи

Дорогу из Джубги в Сочи в районе поселка Вардане затопило из ливней, которые обрушились на регион. Движение транспорта на этом участке прекращено, сообщили "РГ" в Упрдор "Черноморье".

В свою очередь в Главном управлении МЧС России Краснодарскому краю предупредили, что обильные осадки и сильные порывы ветра могут привести и к другим чрезвычайным происшествия. Предупреждение касается в основном побережья Черного моря. Так в течение всех выходных на Кубани ожидаются ливни с грозой и шквалистым ветром. А уровень рек может подняться до опасных отметок.

- В поселке Джубга Туапсинского района находится оперативная группа, а также аэромобильная группа главного управления в составе 41 человек, 10 единиц техники, в том числе три плавсредства. Приведена в готовность к выходу и применению пожарно-спасательная, специальная техника, - отметили в ведомстве.

В ГИБДД сообщили, что движение на другое федеральной трассе - "Новороссийск - Керчь" также было ограничено из-за подтопления. Там также, как и в соседних районах Кубани, не прекращаются обильные осадки. В 8.45 движение вновь возобновили.