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25.09.2021 20:09
Рубрика: Власть

Почему Сухопутные войска оснащают системой ПВО С-300В4

Текст: Юрий Гаврилов
В дислоцированной в Краснодарском крае зенитной ракетной бригаде Южного военного округа прошло учение, в ходе которого расчеты комплексов противовоздушной обороны С-300В4 успешно предотвратили массированный удар условного противника по одному из наших армейских объектов. Пресс-служба ЮВО сообщила, что военные выполнили электронные пуски, уничтожив в небе цели, обозначающие крылатые ракеты.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В штабе округа проинформировали, что в ходе этой тренировки военнослужащие отработали нормативы по поиску, обнаружению, классификации и сопровождению группы воздушных целей. "Всего в учении приняли участие около 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 30 единиц техники", - добавили в пресс-службе ЮВО.

Фото: Екатерина Чеснокова \ РИА Новости
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Ранее сообщалось, что формирование в Краснодарском крае зенитной ракетной бригады, оснащенной системами С-300В4В, завершилось в январе 2020 года. Такими же комплексами ПВО большой дальности в Российской армии оснастили еще несколько соединений и частей Сухопутных войск. В частности, с конца прошлого года расчеты С-300В4 несут боевое дежурство на одном из островов Курильской гряды. Процесс оснащения частей войсковой ПВО этими системами продолжается.

Известно, что зенитная ракетная система С-300В4, созданная в концерне ВКО "Алмаз-Антей", является основой нестратегической противоракетной обороны группировки войск. Только один дивизион таких комплексов способен одновременно обстреливать более двух десятков воздушных целей, при этом наводя на них до 48 зенитных управляемых ракет.

Почему в Сухопутных войсках делают ставку именно на эту систему ПВО, становится понятным из истории использования данной техники. Многие десятилетия в Вооруженных силах массово применяли два типа "трехсоток". Системы С-300П на колесной базе прикрывали от воздушных ударов крупные промышленные и административные объекты страны. А С-300В защищали армейские позиции и воинские колонны непосредственно на марше - для большей проходимости войсковой вариант "трехсотки" даже оборудовали гусеницами.

Фото: youtube.com
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С-300В4 и сейчас готова пройти по любому бездорожью. Но, в отличие от предшественницы, эта войсковая зенитная ракетная система в два-три раза расширила зону прикрытия подразделений от ударов с воздуха и серьезно увеличила дальность поражения целей. По словам гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Яна Новикова, С-400В4 обеспечивает гарантированный перехват не только самолетов, вертолетов и беспилотников, но головных частей баллистических ракет средней дальности. Все эти цели сразу берутся на сопровождение, а их тактико-технические характеристики вводятся в боевую информационно-управляющую систему "трехсотки".

На дальности до 400 километров и высотах до 30 километров С-300В4 готова одновременно обстреливать и гарантированно поражать до 24 аэродинамических целей, включая так называемые самолеты-невидимки. Или сбить 16 баллистических ракет, летящих со скоростями до 4500 м/сек.

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